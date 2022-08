„Erzählen können, wie’s einem geht“: Telefonseelsorge-Leiterin bei „Tirol Live“

Innsbruck – Schulden, Sorgen um den Arbeitsplatz, Probleme in der Partnerschaft oder einfach nur Einsamkeit – all das und mehr plagt jene Menschen, die sich an die Telefonseelsorge der Diözese Innsbruck wenden. Astrid Höpperger, Leiterin der schon vor Jahren gegründeten Stelle, berichtet im „Tirol Live“-Interview über die dramatischen Folgen von Pandemie und Teuerung für die seelische Gesundheit der Tirolerinnen und Tiroler und darüber, wie sie abgefedert werden können.