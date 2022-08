Zinswende: „Immo-Preise werden langsamer steigen“

Die Immobilienpreise steigen in Österreich inzwischen seit 17 Jahren kontinuierlich an, damit sei der österreichische Immobilien-Zyklus global betrachtet einer der ältesten noch laufenden, so Reith. Zuletzt habe auch die Pandemie als Preistreiber gewirkt. Stark in Verbindung damit stehe die Diskussion über die Leistbarkeit von Wohnimmobilien. Den Preisanstiegen auf dem Immobilienmarkt standen bisher rückläufige Zinsen gegenüber. Nun verteuern sich mit dem Zinsanstieg die Kredite. Haushalte mit variabel verzinsten Immo-Krediten bekämen das bereits zu spüren. Reith rechnet für 2023 hier mit einem Anstieg auf mehr als drei Prozent.