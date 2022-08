NEOS-Plakatserie: Mit „Transparenz“ in Regierung

Nach der SPÖ sind auch die NEOS mit einer ersten – und einzigen – Plakatserie in den Landtagswahlkampf gestartet. Spitzenkandidat Dominik Oberhofer vertraut dabei auf die bekannten pinken Themen: saubere Politik, Bildung und „Wirtschaft besser“. Oberhofer will es besser machen als die regierende schwarz-grüne Landesregierung. „Jedes Kind soll in Tirol die gleichen Bildungschancen bekommen, Transparenz und Kontrolle haben wir verinnerlicht. Außerdem können wir innovative Lösungen für eine zukunftsfitte Wirtschaft anbieten“, betonte Oberhofer am Mittwoch.