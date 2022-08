Österreich unterlag bei U20-WM Deutschland mit 2:4

Edmonton – Nichts wurde aus dem erhofften ersten Erfolg von Österreichs Eishockey-Junioren bei einer U20-A-Weltmeisterschaft. Die ÖEHV-Auswahl musste sich in ihrem ersten Spiel bei der WM am Mittwoch (Ortszeit) in Edmonton Deutschland mit 2:4 (1:1,1:3,0:0) geschlagen geben. Zweimal lagen die jungen Österreicher dank Senna Peeters (3./PP) und Jonas Dobnig (22.) in Führung, ehe Alexander Blank mit drei Treffern (24., 29./PP, 32./PP) die Partie zugunsten des Favoriten entschied.