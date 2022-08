„Prey“ auf Disney+: Die Beute lauert dem Jäger auf

Innsbruck – Mit „Predator“ verfestigte Arnold Schwarzenegger 1987 seinen Status als Überikone des kulturindustriellen Körperkinos, die auch die dümmste Drehbuchzeile in ein dadaistisches Ereignis verwandeln konnte: „Run ... Go ... Get to the chopper!“

Natürlich ist „Predator“ – inszeniert vom virtuosen Krawallmacher John McTiernan, der ein Jahr später mit „Stirb langsam“ die finale Trendwende des Achtziger-Action-Kinos einleitete – ein ausgemachter Quatschfilm: Exploitativ, oberflächlich und reich an fragwürdigem Wissen – „If it bleeds, we can kill it“. Eine US-Söldnertruppe wird in einem anonymen Urwald-Land von einem blutrünstigen Alien, dem titelgebenden „Predator“, gejagt. Wie so viele Quatschfilme erzählt er viel über das, was damals unter der geölten Oberfläche brodelt – im Fall von „Predator“ über überdrehten US-Imperialismus und den Vietnamkrieg als Trauma einer ganzen Nation.