Die Wilden Kaninchen und das Poltergeisträtsel

Meggy Hussong ist als Lotta ab 18. August österreichweit in den Kinos zu sehen. Fotos: 2022 Dagstar Film/Lieblingsfilm/Senator Film Köln / Sandra Hoever

Lotta Petermann freut sich riesig auf ihre erste Klassenfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ihren besten Freunden Amrum unsicher machen und viele süße Tiere knuddeln. Doch wie peinlich, Papa Rainer kommt als Begleitperson mit. Ihre Klasse hat zudem Zuwachs bekommen: Rémi aus Frankreich, der in Lotta verliebt ist und mit dem sich ausgerechnet ihre besten Freunde so gut verstehen. Ob der Neue am Ende sogar das Zeug hat, zu einem Wilden Kaninchen zu werden?