Red Bulls Salute: Eishockey-Elite ist wieder zu Gast in Kitzbühel

Der Tiroler Salzburg-Stürmer Mario Huber (l.) musste sich im vergangenen Jahr beim Red Bulls Salute 2021 in Kitzbühel mit Platz drei begnügen.

Kitzbühel – Am Wochenende steigt im Sportpark Kitzbühel zum vierten Mal in Serie das Red Bulls Salute. Das internationale Eishockey-Einladungsturnier der Gastgeber EC Red Bull Salzburg und Red Bull München wird mit den hochkarätigen Teams EV Zug (Schweiz) und Mountfield HK, das in der vergangenen Saison erstmals den Grunddurchgang der tschechischen Tipsport Extraliga gewinnen konnte, komplettiert.