50 km/h-Tempobremse im Lermooser Tunnel bis Ausbau-Abschluss

An besonders verkehrsreichen Tagen werde es zur Verhinderung von Staus im Lermooser Tunnel weiterhin Blockabfertigung geben, so die Verantwortlichen weiter. "Die Tempobremse ist notwendig, weil in dem in die Jahre gekommenen Tunnel bis zur Fertigstellung der zweiten Röhre aufgrund fehlender Notausgänge sowie begeh- und befahrbarer Fluchtwege die strengen sicherheitstechnischen Vorschriften sonst nicht erfüllt werden können", rechtfertigte Landesbaudirektor Christian Molzer die Tempobremse, die bis zur Fertigstellung der zweiten Röhre aufrecht bleiben soll.