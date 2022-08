21-Jähriger nach Schlägerei vor Innsbrucker Nachtlokal festgenommen

Innsbruck – Vor einem Nachtlokal in der Wilhelm-Greil-Straße in Innsbruck kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Zunächst gerieten gegen 2.30 Uhr mehrere Personen in einen Streit. Dieser mündete schließlich in Handgreiflichkeiten zwischen zwei jungen Männern (19 und 21). Der Ältere versetzte seinem Kontrahenten dabei einen so schweren Faustschlag ins Gesicht, dass dieser in die Klinik eingeliefert werden musste.