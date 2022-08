Acht Todesopfer bei Schiffsunglück vor Tunesien

Die Todesopfer befanden sich mit anderen 22 Personen an Bord eines Bootes, das Tunesien in Richtung Italien verlassen hatte und in Kraten, etwa drei Meilen vor der Küste der Kerkennah-Inseln, sank. 20 Personen wurden von der Küstenwache gerettet, die weiterhin nach Vermissten sucht.

Die tunesische Küstenwache hatte am Dienstag 138 Migranten an Bord verschiedener Boote gerettet, die in Schwierigkeiten geraten waren. In Sousse wurden 21 Personen identifiziert, die illegal Tunesien in Richtung Italien verlassen wollten. Die Sicherheitskräfte beschlagnahmten auch einige Boote, die für die Überfahrt bestimmt waren. (APA)