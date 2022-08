Van der Bellen tadelt Rosenkranz: „Das riecht ein wenig nach Putsch“

Rosenkranz konterte am Donnerstag. Wahlen seien das "Kernstück einer Demokratie", betonte der Freiheitliche. Sollte er den Eindruck haben, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik verloren gehe, "dann ist es für mich auch ein ganz klarer Auftrag an den Bundespräsidenten, dem Souverän in letzter Konsequenz die Möglichkeit zu geben, an der Wahlurne für Veränderung zu sorgen", argumentierte Rosenkranz: "Ich möchte als Bundespräsident erster Diener des Staates und nicht selbsternannter Eliten sein."