„Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden

Wien – Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin will nun doch für die Bundespräsidentschaftswahl kandidieren. Wie die Kronen Zeitung (online) am Donnerstag berichtete, will es der Rechtsanwalt im Alleingang – ohne Partei im Hintergrund – auf den Stimmzettel schaffen. Der 48-Jährige war zuvor medial auch als potenzieller Kandidat für die FPÖ gehandelt worden.