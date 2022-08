Junger Mann bei Drogengeschäft in München ermordet: Drei Jugendliche unter Verdacht

München – Ein Jugendlicher steht im Verdacht, bei einem Drogengeschäft in München einen 21-Jährigen aus Oberfranken ermordet zu haben. Der 16-Jährige sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Mitverdächtigt werden ein weiterer 16-Jähriger sowie ein 17-Jähriger, die vor der Tat dem späteren Opfer rund 1000 Euro Bargeld geraubt haben sollen. Bei der Festnahme des Hauptverdächtigen gab es der Polizei zufolge eine größere Auseinandersetzung auf einem Platz in München.

Das Opfer, ein 21-Jähriger, war am vergangenen Samstag den Angaben zufolge in Begleitung eines Jugendlichen von Coburg nach München gereist, um dort eine größere Menge Marihuana zu kaufen. Hierfür verschwand der Ältere laut Ermittlern am Samstag mit einem Mann in einer Wohnung – aus dieser schleppte sich der 21-Jährige dann schwer verletzt heraus und brach zusammen. In einer Klinik erlag der junge Mann am Sonntag seinen Verletzungen.