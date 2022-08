Disney holt mit Streaming-Diensten Netflix ein, aber Abos kosten bald mehr

Burbank – Disney hat mit seinen Streaming-Angeboten den langjährigen Marktführer Netflix eingeholt. Die Dienste Disney+, Hulu und ESPN+ kamen im vergangenen Quartal zusammen auf rund 221 Millionen Abo-Kunden. Ungefähr so viele hatte zuletzt auch Netflix nach dem Verlust von rund einer Million Abonnenten. Zugleich müssen sich Kunden von Disney+ mit dem Start einer Version mit Werbung auf einen Aufpreis einstellen, wenn sie das Programm weiter ohne Unterbrechungen sehen wollen. Der US-Unterhaltungsriese nimmt im Streaming-Geschäft bisher hohe Verluste in Kauf.

In den USA stagnierte die Abonnentenzahl von Disney+ unterdessen bei 44,5 Millionen, wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Im gesamten internationalen Geschäft außerhalb Indiens kommt Disney+ nun auf 49,2 Millionen Kunden – ein Zuwachs von sechs Millionen binnen drei Monaten. Wichtiger Unterschied: In Indien nimmt der Konzern monatlich im Schnitt nur 1,20 Dollar pro Kunde ein, in den USA und anderen Ländern sind es rund 6,30 Dollar.

Der Sportdienst ESPN+ hat nun knapp 23 Millionen Abonnenten und Disneys dritter Streaming-Service Hulu kommt auf 46 Millionen Nutzer. Im Auslandsgeschäft – wie zum Beispiel in Deutschland – sind Inhalte von Hulu und Disneys TV-Sender ABC in der App von Disney+ enthalten.

Die Popularität der Dienste nutzt Disney, um das Potenzial für Preiserhöhungen zu testen. So gilt in den USA der bisherige Preis von 7,99 Dollar vom 8. Dezember für die Version von Disney+ mit Werbung. Wer weiter werbefrei schauen will, muss 10,99 Dollar zahlen. Bei Hulu geht der Preis je nach Abomodell um 1 bis 2 Dollar pro Monat hoch. ESPN+ hatte auch erst kürzlich eine Preiserhöhung in den USA angekündigt. Netflix stampft gerade ebenfalls eine Version mit Werbung aus dem Boden und hofft, sie zum Jahreswechsel zu starten. Konzernchef Bob Chapek zeigte sich in einer Telefonkonferenz mit Analysten überzeugt, dass die Preiserhöhung langfristig nicht zu einer Abwanderung von Kunden führen werde.