Spotify verkauft nun auch Konzerttickets für Live-Events

Innsbruck – Der Audio-Streaming-Anbieter Spotify bietet seinen Hörer:innen auf der Website tickets.spotify.com ab sofort Konzerttickets für Live-Events an, ohne dass man zum Kauf zu Drittanbietern weitergeleitet wird.

Laut derzeitigem Stand sind sieben Konzerte im Programm, die alle in den USA stattfinden. Carling Farley, der Sprecher von Spotify, erklärte in einem Interview mit The Verge, dass regelmäßig neue Ideen sowie Produkte geplant und umgesetzt werden. Die Seite tickets.spotify.com sei der aktuellste Test. (TT.com)