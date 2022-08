Sekundenschlaf: Auto kollidierte in Scheffau mit entgegenkommenden Lkw

Das Auto wurde bei der Kollision schwer beschädigt, auch am Lkw entstand erheblicher Schaden.

Scheffau am Wilden Kaiser – Auf der Loferer Straße (B178) kam es am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiebt von Scheffau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Lenker war in Richtung Wörgl unterwegs. Mit dem Österreicher saßen seine 75-jährige Beifahrerin und ein sieben Jahre altes Mädchen im Auto. Plötzlich geriet der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn – laut Polizei vermutlich wegen eines Sekundenschlafs.