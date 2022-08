Nach mehr als 30 Jahren: Die Zillertaler Haderlumpen sagen „Pfiat eich“

Die „Zillertaler Haderlumpen“ vor 35 Jahren und heute – in Zell am Ziller spielen sie nun ihr allerletztes Open-Air-Konzert.

Heute und morgen lassen es die drei bekannten Musiker zuhause im Zillertal noch einmal so richtig krachen. Zwei Tage lang wird gefeiert, gesungen, gelacht und wohl auch so manches Tränchen verdrückt. Morgen Freitag steht eine Stargala mit Freunden und Moderator DJ Mox am Programm. Ab 19.30 Uhr stehen das Kasermandl Duo, die Zellberg Buam, die Mayrhofner und die Zillertaler Haderlumpen auf der Bühne. Das große Finale mit dem allerletzten gemeinsamen Konzert startet am Samstag um 20 Uhr nach einem vielseitigen Vorprogramm mit sechs weiteren Künstlern und Gruppen.