Die Gruppenpraxis im Defreggental bleibt ein Wunsch

Außervillgraten, St. Jakob i. Def. – Anna Rodemund ist eine der jungen Medizinerinnen, die im Ärztepool Gernot Walders regelmäßig in Osttirol im Notarztdienst stehen. Die Ärztin reist dazu einmal im Monat für mehrere Tage aus Salzburg an. „Der Aufgabenbereich hier ist extrem vielfältig und herausfordernd. Das macht mir Freude und die Arbeit spannend.“

Trotz der Befassung eines Petitionsausschusses des Tiroler Landtages und intensiven Beratungen mit Ärztekammer sowie Gesundheitskasse in den letzten Jahren ist der Status der medizinischen Versorgung im Defereggental rein rechtlich weiterhin ungeklärt. Der Vorschlag Walders und seiner Kollegen, für diese Kassenstelle die Umwandlung in eine Gruppenpraxis zu genehmigen, verhallt ungehört. „Alternativen nennt man uns aber auch nicht“, stellt der Notarzt die unbefriedigende Situation dar.

Der Mangel an Landärzten werde noch viel drastischer sichtbar werden müssen, bevor sich etwas ändert, meint Walder. „Es ist heute einfach unmöglich, einen jungen Allgemeinmediziner in ein Tal zu versetzen, der dort dann an sieben Tagen der Woche bei Tag und Nacht erreichbar und einsatzbereit ist.“ Ein Bereitschaftsdienst sei nicht mit Freizeit gleichzusetzen. Auch Landärzte hätten ein Recht auf Erholung und Familie. Auf die Frage Gernot Walders, ob nicht Anna Rodemund eine Kassenstelle in einem Osttiroler Tal übernehmen möchte, lächelt die junge Frau: „Lieber nicht.“