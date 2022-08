Bewaffneter nach Angriff auf FBI-Gebäude in Ohio erschossen

Washington, Cincinnati – Ein bewaffneter Mann, der am Donnerstag versucht hat, in ein FBI-Gebäude in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio einzudringen, ist von Einsatzkräften erschossen worden. Der Mann versteckte sich nach einer Verfolgungsjagd in einem Maisfeld und lieferte sich einen Schusswechsel mit Polizeibeamten, wie die Behörden laut der Zeitung New York Times am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Das Motiv der Attacke war zunächst unklar.