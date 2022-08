„Der Sommer mit Anaïs": Fast ohne Worte

Eine Romanze in der Bretagne: Émilie (Valeria Bruni Tedeschi) und Anaïs (Anaïs Demoustier) bei einem sommerlichen Streifzug.

Innsbruck – Anaïs ist das Chaos in Person. „Der Sommer mit Anaïs“, der im französischen Original von „Les Amours d’Anaïs“ erzählt, ist also ordentlich turbulent, nicht nur was die Liebe betrifft. Die großartige Hauptdarstellerin Anaïs Demoustier verkörpert ihre impulsive Figur gleichen Namens mit dermaßen viel wilder positiver Energie, dass einem schwindlig wird. Stress mit Wohnung, Geld, Job und ihrem baldigen Ex-Freund samt ungewollter Schwangerschaft bringen sie nur aus der Ruhe, die sie eh nicht hat, aber nicht aus der Fassung.