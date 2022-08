Nach Unfall und Koma: Schauspielerin Anne Heche mit 53 Jahren gestorben

Ihre Freundin Nancy Davis verbreitete die Nachricht in einem Gedenkposting auf Instagram und schrieb: „Der Himmel hat einen neuen Engel. Meine liebevolle, freundliche, lustige, liebenswerte und wunderschöne Freundin Anne Heche ist in den Himmel gekommen. Ich werde sie furchtbar vermissen und all die schönen Erinnerungen, die wir geteilt haben, in Ehren halten."