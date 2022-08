Biehler triumphierte nach 560 Kilometern

© Race Around Austria

St.Georgen – Lange sah es bei der Race-Around-Austria- Challenge – einem Ultraradrennen über 560 Kilometer im Rahmen des Race Around Austria – nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Manuel Geyer und dem Tiroler Daniel Biehler aus. Doch dann musste Geyer in Steyr vorzeitig aufgeben und der Weg zum Triumph war für Biehler geebnet. Im Vorjahr noch Zweiter, fuhr der Innsbrucker ein ebenso souveränes wie schnelles Rennen, blieb nur knapp unter dem Streckenrekord und trug sich mit einer Zeit von 16 Stunden und 28 Minuten erstmals in die Siegerliste ein.