MFG-Kandidatin und Innsbruck als Mekka des Tanzsports: Das war „Tirol Live"

Am Hohen Frauentag hat „Tirol Live“ Pause gemacht, aber am Mittwoch ging das Talkformat der Tiroler Tageszeitung wieder wie gewohnt auf Sendung. Zu Gast wardie Innsbrucker Tanzschulleiterin Julia Polai, die am Samstag, 27. August, das World Masters in den Lateinamerikanischen Tänzen organisiert. Tirol wird damit einmal mehr zum Mekka des internationalen Tanzsports. Julia Polai sprach bei „Tirol Live“ über den Stand der Vorbereitungen, die vielen teilnehmenden Stars und die zermürbende Zeit der Corona-Krise, die auch den Tiroler Tanzfreunden vieles abverlangt hat.