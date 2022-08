Zwei junge Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Südtirol verstorben

Kaltern – Zwei junge Motorradfahrer im Alter von 22 und 24 Jahren sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Mendelstraße bei Kaltern in Südtirol tödlich verunglückt. Wie das Onlineportal stol.it berichtete, gerieten die beiden in einer Kehre über den Straßenrand und stürzten über eine Böschung. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber, die Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr und das Weiße Kreuz. (APA)