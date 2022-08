Auto riss in Lermoos mehrere Bäume ab: Lenker schwer verletzt

Lermoos – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag in Lermoos. Ein Autofahrer war gegen 2.30 Uhr auf der Ehrwalder Straße von Garmisch in Richtung Ehrwald unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw links von der Fahrbahn ab und riss mehrere Bäume ab. Der Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Garmisch eingeliefert.