Alles Gute, La Guitarra und Schlossfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Schloss Ambras lädt Klein und Groß zum Renaissance-Fest, am Achensee zeigen die Klippenspringer ihr Können und in Erl werden die Gitarren ausgepackt. Im Treibhaus rappt Yasmo und beim Botanica im Botanischen Garten wird das Alles Gute Festival eingeläutet. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

📅 FREITAG (12. August)

🏊‍♀️ ➤ „Chill & Jump“ am Achensee: Schrauben, Salti, alleine, zu zweit oder zu dritt: Wenn sich die besten Cliff Diver (z.B. Red Bull Cliff Diver Alain Kohl) ab 18 Uhr in abenteuerlichen Manövern vom Hochsteg in Pertisau in den Achensee stürzen, ist das ein spektakulärer Anblick. Für Wow-Effekte sorgen auch die Nightshow der Cliff Diver sowie die Freerunner der 4 Elements Academy, die akrobatische Einlagen zum Besten geben. Kühle Cocktails und köstliche Gaumenfreuden der Jungen Achenseer runden den Sommertag ab. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt.

🍿​ ➤ Filmvorführung „Die Dohnal“ in Schwaz: Johanna Dohnal war eine der ersten Feministinnen in einer europäischen Regierung. Sie war Staatssekretärin und Frauenministerin. Sie war Sand im Getriebe und unbequem. „Die Dohnal“ von Sabine Derflinger setzt der Ikone ein Denkmal. Der Film wird ab 18.30 Uhr im Museum der Völker gezeigt, anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt. Eintritt sind freiwillige Spenden.

🎭 ➤ Sommertheater Kitzbühel: „Gate 23“: Noch bis 19. August wird im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel die Komödie „Gate 23“ von Erfolgsautor Stefan Vögel aufgeführt. Unter der Regie von Reinhard Hauser spielen Sandra Cirolini, Leopold Dallinger, Gerhard Dorfer, Theresa Lehmann und Jasper Bätge-Mejia. Die Komödie um Zufall und Bestimmung im Leben, bei der man auch in das Geheimnis der Primzahlen eingeweiht wird, verspricht einen unterhaltsamen Abend. Beginn ist um 20 Uhr, Kartenreservierungen unter +43 664 3142101, per Mail an karten@eventarts.at

Neben Sandra Cirolini und Leopold Dallinger (r.) spielt unter anderem auch Gerhard Dorfer in „Gate 23“. © Markus Mitterer

🎹 ➤ Boogie & Blues Party Schloss Kaps: Die Kraft des Boogie Woogie, den erdigen Groove des Blues und die Lebensfreude des Swing in einem einzigartigen Ambiente erleben: Max Lamberg und Christoph Steinbach laden zur Boogie & Blues Party ins Amphitheater Schloss Kaps in Kitzbühel. Auf der Bühne steht unter anderem „Starmania“-Gewinnerin Anna Buchegger. Einlass ab 18.30 Uhr, die Veranstalter ersuchen um Vorlage eines Lichtbildausweises sowie eines gültigen 3G-Nachweises.

🎤 ➤ Yasmo im Treibhaus: Yasmin Hafedh alias Yasmo zählt wohl zu den bedeutendsten und stimmgewaltigsten Texterinnen hierzulande. Gemeinsam mit ihrer neunköpfigen Klangkantine bringt sie ab 19.30 Uhr eine perfekte Symbiose aus Hip Hop und Jazz sowie gleichermaßen cleveren und kritischen Texten auf die Bühne im Treibhaus-Garten. Ticketreservierung HIER.

📽️ Video | Yasmo & die Klangkantine – Zwei

🎻 ➤ Sommernachtskonzert des Sinfonieorchester Lienz: Das Sinfonieorchester Lienz will die symphonische Musik einem breiten Publikum schmackhaft machen. Um 20 Uhr findet im Schlosspark Schloss Bruck in Kooperation mit dem Lions Club Lienz ein Benefizkonzert statt. Eintritt sind freiwillige Spenden, für die Sitzreihen 1-15 gibt es unter Tel. +43 (0)664/4408009 Karten im Vorverkauf. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Stadtsaal Lienz statt.

​📍 ➤ SummaTreff in Kirchbichl: Das beliebte Kirchbichler Sommer-Event wird zehn Jahre alt – die Veranstalter präsentieren heuer Altbewährtes gemischt mit neuen Ideen. Immer freitags bis einschließlich 19. August gibt es von 19 bis 23 Uhr vor der Volksschule Musik, Tanz und besondere Schmankerl. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Parkgarage statt.

📍 ➤ „fair"-Öffnungsfeier in Schwaz: Der Weltladen in Schwaz zieht um und feiert seine „fair“-Öffnung. Von 13 bis 18 Uhr wird am neuen Standort in der Franz-Josef-Straße 2 der Umzug des Ladens zelebriert und Gratis-Kaffee-Spezialitäten im Pop-up-Café mit Jules angeboten. Weiters dürfen sich die Besucher auf Bio-Kuchen und eine Verlosung mit verschiedenen Preisen freuen.

📅 FREITAG & SAMSTAG (12. & 13. August)

🎧 ➤ Alles Gute Festival: Botanica in Innsbruck: Mit „Botanica“ beginnt an diesem Wochenende die zweite Auflage des Alles Gute Festivals. Zwei Tage lang öffnet der Botanische Garten der Universität Innsbruck seine Pforten für ein Sommerfest. Inmitten der Schönheit der Gartenanlage erblüht ein buntes und lebendiges Programm: Familiennachmittage, jede Menge Musik auf zwei verschiedenen Bühnen, Workshops und ein Basar. Für den Sound verantwortlich sind unter anderem EsRAP, Jesse, Franca, GiZ und Mary Mabu. Am Samstag geht es dann ab 23 Uhr in der p.m.k. weiter: Dort findet die Afterhour Party mit den unterschiedlichsten elektronischen Spielarten und Stilrichtungen von Drum & Bass, über Trance bis Electronica statt. Alle Infos und Tickets gibt's HIER.