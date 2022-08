Erneut Exhibitionist in Pertisau: Mann entblößte sich vor zwei Frauen

Pertisau – Wieder ist in Pertisau ein Exhibitionist in Erscheinung getreten und hat sich vor zwei Frauen entblößt. Nach einem ähnlichen Fall am 17. Juli tauchte ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr am Waldrand im Bereich der Seepromenade zwischen dem Hotel Hubertus und dem Aussichtsturm auf. Die Frauen alarmierten daraufhin die Polizei. Ob es sich um den selben Mann handelt, der auch Mitte Juli schon die Beamten auf den Plan gerufen hatte, ist nicht bekannt. Die Täterbeschreibung ist im aktuellen Fall jedoch ähnlich: