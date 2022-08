29-Jähriger bei Holzarbeiten in Tannheim schwer verletzt

Tannheim – Bei Holzarbeiten auf einem Hang beim Vilsalpsee in Tannheim ist am Freitagvormittag ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fällte mit einem 25-jährigen Kollegen einen Baum. Der Gipfel blieb hängen, brach ab und wurde in Richtung der Männer geschleudert.