Stall in Haiming stand in Flammen: Küken und Schweine verendet, Nachbarin verletzt

Insgesamt vier Feuerwehren standen bei dem Brand in Haiming im Einsatz.

Haiming – Ein Brand brach am Freitagvormittag in einem Stall in Haiming aus. Eine Nachbarin (42) und weitere Personen versuchten, die Flammen mit Wasser aus Gartenschläuchen einzudämmen, bis die Feuerwehr eintraf.