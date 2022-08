Große Suchaktion in Gramais: Verirrter Wanderer verbrachte Nacht im Freien

Gramais – Weil er sich verirrt hatte, musste ein Wanderer (39) in Gramais eine Nacht im Freien verbringen. Der Belgier war am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einer Tour Richtung Hirschhalskopf bzw. Rosskarsee aufgebrochen. Als er plötzlich vom Weg abkam, teilte er dies seinem Vater telefonisch mit. Dieser informierte die Polizei, die sogleich eine großangelegte Suchaktion in die Wege leitete.