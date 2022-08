Langes Wochenende mit viel Sonne und ein paar Schauern in Tirol

Am Wochenende herrscht das perfekte Wetter für einen Ausflug an den See (im Bild ist der Baggersee in Innsbruck zu sehen).

Innsbruck – Ein langes Wochenende steht – dank des Feiertags am Montag – bevor. Viel Zeit zum Wandern, Schwimmen, Biken oder einfach nur zum Genießen der Tiroler Natur. Aber spielt da auch das Wetter mit? „Im Großen und Ganzen schaut es gar nicht so schlecht aus. Am Samstag und am Sonntag überwiegt der Sonnenschein und es wird sommerlich warm", sagt Reinhard Prugger von der Meteo Experts. Nicht ganz so sonnig sind die Aussichten dann aber zu Mariä Himmelfahrt am Montag.