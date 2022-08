Mopedlenkerin (15) beim Ausweichen gestürzt: Polizei sucht nach Autofahrer

Baumkirchen – Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Donnerstagabend in Baumkirchen ereignet. Konkret sucht die Polizei nach dem Lenker eines schwarzen Pkw. Dieser kam einer Mopedfahrerin (15) gegen 18.30 Uhr auf der Oswald-Milser-Straße (Milser Felder) entgegen. Als die 15-Jährige dem Auto ins Bankett ausweichen musste, stürzte sie. Dabei verletzte sich die Jugendliche an beiden Beinen.