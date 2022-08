Autor Salman Rushdie bei Vortrag in New York in Hals gestochen, Täter festgenommen

Der 75-jährige Schriftsteller ist mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. © HANDOUT

New York – Der weltbekannte indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie ist am Freitag bei einem Vortrag im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Die Polizei sprach von einem Messerangriff und teilte mit, Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus in der Stadt Chautauqua gerufen worden. „Rushdie erlitt eine Stichwunde am Hals", erklärte die Polizei weiter. Um 11 Uhr vormittags (Ortszeit, 17 Uhr MESZ) „rannte der männliche Verdächtige auf die Bühne und griff Rushdie und einen Interviewer an", hieß es.

Rushdie wurde mit einem Hubschrauber in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Über den Gesundheitszustand des 75-Jährigen gab es zunächst keine detaillierten Angaben. Der Interviewer habe eine Kopfverletzung erlitten.

Salman Rushdie auf einem Archivbild aus dem Jahr 2018. © JOEL SAGET

Ein Augenzeuge sagte, ein Mann sei auf die Bühne gerannt und habe auf Rushdie eingestochen, während dieser noch vorgestellt wurde. Der Autor fiel daraufhin zu Boden. Der Angreifer konnte von Anwesenden festgehalten werden. Er wurde später festgenommen. Die New York Times zitierte eine Zeugin: „Es gab nur einen Angreifer". Und weiter: „Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu". Ein Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, der Angreifer habe 10 bis 15 mal auf Rushdie eingeschlagen oder gestochen.

Genauso wie zu Rushdies Gesundheitszustand gab es zunächst auch keine Details zu den Hintergründen der Tat. Ob diese im Zusammenhang mit der jahrzehntealten Fatwa steht, blieb zunächst offen.

Wegen seines Werks „Die satanischen Verse" (1988) war Rushdie einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Irans Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erließ ein islamisches Rechtsgutachten, das zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz.

Das islamische Rechtsgutachten des Ajatollahs rief damals nicht nur zur Tötung Rushdies auf, sondern auch all derer, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz. Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa für Rushdie inzwischen aber längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an ihm vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie "Joseph Anton" aus dem Jahr 2012.

Gouverneurin: Polizist rettete Rushdies Leben

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat den Angriff auf Autor Salman Rushdie als „schreckliches Ereignis" bezeichnet. „Unsere Gedanken sind nach diesem schrecklichen Ereignis bei Salman und seinen Lieben. Ich habe die Staatspolizei angewiesen, bei den Ermittlungen weiter zu helfen, wenn dies erforderlich ist", schrieb Hochul am Freitag auf Twitter. Sie dankte den Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion.

Nach ihren Angaben hat das Eingreifen eines Polizisten dem Autor das Leben gerettet. „Und ich möchte die Staatspolizei loben, es war ein staatlicher Polizist, der aufstand und sein (Rushdies) Leben rettete, ihn beschützte", sagte Hochul am Freitag in der Stadt Buffalo. Rushdie sei am Leben und bekomme in einem örtlichen Krankenhaus die Hilfe, die er benötige.

US-Autorenverband schockiert

Der US-amerikanische Autorenverband PEN America hat sich nach dem Angriff auf seinen ehemaligen Präsidenten und Autoren Salman Rushdie schockiert gezeigt. „PEN America ist schockiert und entsetzt über die Nachricht von einem brutalen, vorsätzlichen Angriff auf unseren ehemaligen Präsidenten und treuen Verbündeten Salman Rushdie, auf den Berichten zufolge mehrfach eingestochen wurde, während er auf der Bühne des Chautauqua Institute im Bundesstaat New York sprach", hieß es in einem von dem Verband veröffentlichten Statement der Vorsitzenden Suzanne Nossel am Freitag. „Uns fällt kein vergleichbarer Fall eines öffentlichen gewaltsamen Angriffs auf einen Schriftsteller auf amerikanischem Boden ein."

Salman Rushdie werde seit Jahrzehnten wegen seiner Worte angegriffen, aber er habe sich nie beirren lassen und nie gezögert, schrieb Nossel weiter. Er habe sich unermüdlich dafür eingesetzt, anderen zu helfen, die gefährdet und bedroht sind. PEN America ist ein US-amerikanischer Autorenverband, der 1922 in New York gegründet wurde. Rushdie gehört zu seinen bekanntesten Mitgliedern.

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King's College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor hatte er mit dem Buch „Mitternachtskinder" („Midnight's Children"), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde.