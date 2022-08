24-Jährige stürzte am Hallstätter Gletscher 18 Meter in Spalte

Hallstatt – Eine 24-Jährige ist Donnerstagvormittag am Hallstätter Gletscher (Bezirk Gmunden) 18 Meter in eine Spalte abgestürzt. Die Tschechin und ihr Freund hatten den präparierten Gletscherweg im Bereich der Seethalerhütte verlassen und gingen ohne Seil und ohne erforderliche Ausrüstung am offensichtlich stark zerklüfteten Gletscher in Richtung Simonyhütte. Bereits nach 100 Metern brach die Tschechin auf einer Schneebrücke am Rand einer Gletscherspalte ein, so die Polizei.