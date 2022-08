Absturz mit Tandem-Paragleiter: 62-Jähriger in Mayrhofen schwer verletzt

Mayrhofen – Per Notarzthubschrauber mussten ein 62-Jähriger und eine 16-Jährige nach einem Tandemflug in Mayrhofen am Freitag ins Krankenhaus geflogen werden. Der Gleitschirmpilot war mit der jungen Urlauberin gegen 10.24 Uhr vom Partplatz „Penken Nord" bei der Bergstation der Penkenbahn aufgebrochen.