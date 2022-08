Horn nach Zittersieg in Dornbirn weiter Zweitliga-Leader

Das Goldtor in Dornbirn erzielte Burak Yilmaz nach Vorarbeit von Markus Wallner (81.)

Wien – Spitzenreiter SV Horn hat seine weiße Weste in der 2. Fußball-Liga auch in der vierten Runde behalten. Die Niederösterreicher landeten beim punktelosen Schlusslicht FC Dornbirn am Freitag einen 1:0-(1:0)-Zittersieg. Der Vorsprung auf den vorerst ersten Verfolger Vienna, der nach Führung beim FC Liefering nicht über ein 1:1 (1:0) hinauskam, beträgt vier Zähler. Aufstiegsaspirant Blau Weiß hat nach einem 1:1 (1:0) gegen den GAK erst vier Punkte auf dem Konto.