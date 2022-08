Militärkommando mahnte bei Traditionstag Wehrhaftigkeit ein

Vor dem Urichhaus am Bergisel fand gestern der 56. Traditionstag des Militärkommandos Tirol unter Anwesenheit vieler Verbände statt.

Innsbruck – Vor dem Urichhaus am Bergisel erinnerte gestern das Militärkommando Tirol als Traditionsträger des Tiroler Landsturmes und der Tiroler Standschützen gemeinsam mit Fahnenabordnungen öffentlicher Organisationen und Traditionsverbände sowie öffentlichen Vertretern an die dritte Bergisel-Schlacht am 13. August 1809 unter Andreas Hofer.