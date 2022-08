Oberländer und Außerferner Schützen richteten Konto für Notfälle ein

Tarrenz, Steeg – In Zeiten wie diesen, meint der Viertel- und Regimentskommandant der Oberländer und Außerferner Schützen, Christoph Pinzger, gehe es darum, in Not- und Unglücksfällen „schnell und unbürokratisch zu helfen“. Die 70 Kompanien und gut 4000 Schützen des Oberländer Viertels haben deshalb ein Notfall-Konto eingerichtet, das bei Unglücksfällen rasch aktiviert werden kann. Inzwischen ist dieses von drei Ehrenmajoren verwaltete Spendenkonto „bereits gut gefüllt“. Nun konnte aber auch noch die Brauerei Starkenberg unter Geschäftsführer Martin Steiner für eine Kooperation gewonnen werden: Diese stellt für das Oberländer Regimentsschießen am 7. August in Steeg ihre Getränke kostenlos zur Verfügung. Damit soll die Summe im Spendentopf weiter anwachsen.