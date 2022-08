TT-Analyse: Neue Landesregierung startet ohne finanziellen Spielraum

Stabile Finanzen sind ein landespolitischer Eckpfeiler. Egal, wer regiert: ob Schwarz-Rot, Schwarz-Grün oder zuvor die ÖVP alleine. Doch im Gegensatz zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2009/2010, die budgetär drei Jahre später wieder ausgeglichen werden konnte, bewegt sich Tirol mit der Corona-Pandemie und den Hilfspaketen gegen die Teuerung in ganz anderen Finanz-Dimensionen. Trotzdem:

Während andere Bundesländer in der vorpandemischen Hochkonjunkturphase genauso Schulden gemacht und Familiensilber verscherbelt haben, hat Tirol ab 2012 acht Mal in Folge ein Nulldefizit erwirtschaftet. Der Landesenergieversorger Tiwag, die landeseigene Hypo Tirol Bank oder die aushaftenden Wohnbauförderungsdarlehen gehören nach wie vor vollumfänglich dem Land. Ein Wert an sich, der für eine vorausschauende Finanzpolitik spricht. Fürs Investieren und Sparen.