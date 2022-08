Prozess gegen Corona-Leugner in Innsbruck: Abwesende zu Haft verurteilt

Innsbruck – Ein den Corona-Leugnern zuzuzählendes Paar war in letzter Zeit schön öfters mit der Justiz in Kontakt gekommen. Nur zum eigenen Prozess wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wollten die beiden partout nicht am Landesgericht erscheinen. Grund für die damalige Anklage: Der Mann sollte an ein Bezirksgericht wegen Vergehen nach dem Waffengesetz vorgeführt werden. Auch zur seinerzeitigen Verhandlung war der Mann nicht aufgetaucht. Begründung: Er sei ja ans Gericht gekommen, man habe ihn aber ohne Maske eben nicht eingelassen. Beim Versuch der Vorführung hatte sich das Ehepaar dann heftig gegen die Beamten gewehrt.