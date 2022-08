Verein „Kitz for Ukraine“ kümmert sich um ukrainische Flüchtlinge

St. Jakob i. H. – Seit März dieses Jahres sind Vertriebene aus der Ukraine auch in Tirol. „Es handelt sich hauptsächlich um Mütter mit ihren Kindern, die hier Schutz und Unterstützung suchen, während ihre Männer zum Großteil für ihr Land an der Front kämpfen“, erklärt Claudia Monitzer vom privaten gemeinnützigen Verein „Kitz for Ukraine“. Knapp 600 Ukrainer leben mittlerweile im Bezirk Kitzbühel. Viele Erwachsene seien in den Arbeitsmarkt integriert und mit manchen könne man sich sogar schon fließend auf Deutsch unterhalten. Monitzer: „Die Zusammenarbeit und Transparenz zwischen öffentlichen Stellen und privaten Personen und Organisationen ist tirolweit vorbildlich und stärkt das Miteinander. Vor allem in der Zufriedenheit der ukrainischen Kinder können wir sehen, dass Integration hier gelungen ist.“ In vielen Kindergärten und Schulen werden seitdem ukrainische Kinder integriert. Viele Ukrainer haben Arbeit im Gastgewerbe, der Hotellerie, in Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben gefunden. „Zwei Drittel der Ukrainer im Bezirk sind privat untergebracht und werden von Privatpersonen und gemeinnützigen Vereinen unterstützt. Ein Drittel wird von den Sozialen Diensten Tirols betreut“, sagt Monitzer.