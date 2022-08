„Orfeo 2.0“ bei den Festwochen: Tollkühner Spagat über 400 Jahre

Innsbruck – Claudio Monteverdi hat mit „L’Orfeo“ anno 1607 die Mutter aller Opern komponiert und das Genre des Musiktheaters mitbegründet. Der Stoff, entlehnt aus der griechischen Mythologie, ist aber auch so was von bühnentauglich: Orpheus taucht tief hinab in die Unterwelt, um sein per giftigem Schlangenbiss dahingerafftes Herzblatt Eurydike wieder ans Tageslicht zu befördern. Noch heute wird Monteverdis 400 Jahre alte Vorlage selbst in Häusern mit hohem Anspruch gespielt, so zuletzt an der Wiener Staatsoper.