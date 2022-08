DS E-Tense: Feines Schweben mit drei Antrieben

So kann man bei voller Batterie bis 135 km/h rein elektrisch fahren. Die zwei jeweils 110 PS starken E-Motoren an Vorder- und Hinterachse haben dabei mit dem 1,9-Tonnen-SUV keine Mühe. Im Gegenteil: So angenehm und kraftvoll wie im DS7 fährt es sich nur in wenigen Plug-In-Hybriden. Im Test reichte der Akku meist für 40 Kilometer. Nachladen wird belohnt. So blieben wir im Alltagsmix mit dem 300-PS-SUV bei 4,5 Liter Spritverbrauch. An einer Wallbox mit Wechselstrom fließen dann aber nur 7,4 kWh in die Batterie – nach drei Stunden ist sie wieder voll. Zu Hause an der Garagensteckdose lädt man laut Armaturendisplay jedoch über sieben Stunden. Bei einer Ladung über Nacht kein Thema. Lenker mit Haus in der Stadtperipherie könnten so eigentlich immer elektrisch unterwegs sein. Sie würden freilich den Genuss versäumen, den die Elektro-Verbrennersymbiose unter den Einstellungen Hybrid und Comfort bringt. Die Zusammenarbeit der Systeme funktioniert wirklich sehr gut und geht druckvoll voran. Man schwebt sozusagen auf einer gefühlten Drehmomentwelle dahin. Alles fühlt sich sehr souverän und stressfrei an. Unter der Einstellung 4x4 erlebt man dann den Spaß, dass der Elektromotor an der Hinterachse im kurvigen Geläuf merkbar mitschiebt. Ein Rückenwind, der besonders bergauf gut funktioniert. Da ist für den gediegenen Franzosen die Einstellung Sport (100 km/h in 5,9 Sekunden) schon fast zu viel. Ein Krawallbruder will der DS7 einfach nicht sein.