Sicherheitsfahrtraining: Wenn Damen die Grenzen ihres Porsche ausloten

Damen können heuer in ihrem Porsche wieder ein anspruchsvolles Fahrsicherheitstrainig absolvieren.

Saalfelden – Die Nachfrage nach den Porsche Safety-Trainings ist bei den vielen Porsche Neuwagenkunden ungebrochen hoch. Seit mehr als 20 Jahren bietet die österreichische Vertriebsorganisation des Zuffenhausener Sportwagenherstellers Sicherheitstrainings an und auch dieses Jahr werden mehr als einhundert Porsche-Fahrer perfekt auf Grenzsituationen im Straßenverkehr und das richtige Reagieren vorbereitet.

Mit der Einführung der Ladies Safety im Jahr 2021 ist Porsche in Österreich dem vielfach geäußerten Wunsch der weiblichen Porsche-Fans eines speziellen Fahrsicherheitstrainings gefolgt, um das Bewegen ihres Porsche-Modells im Alltag und für den Ernstfall zu perfektionieren und zu trainieren.

Am 3. September werden wieder bis zu 24 flotte Teilnehmerinnen beim diesjährigen Ladies Safety im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum in Saalfelden erwartet, die mit ihrem persönlichen Porsche ihr fahrerisches Können und ihre fahrerische Sicherheit erhöhen wollen.

Für schnellentschlossene Porsche-Fahrerinnen sind aktuell noch ein paar Restplätze verfügbar – getreu dem Motto „first come, first serve“. Eine Gelegenheit, die man sich als ausgewiesene Sportwagenfahrerin vielleicht nicht entgehen lassen sollte. „Ein Porsche kann und soll dynamisch bewegt werden. Aber das muss, selbst wenn die neuesten aktiven und passiven Sicherheitsfeatures zur Ausstattung eines jeden Porsche gehören, erlernt und regelmäßig trainiert sein“, sagt Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich, und ergänzt: „Für alle Porsche-Neuwagenkäuferinnen oder -käufer ist deshalb das erste Ladies Safety oder Porsche Safety Training immer im Kauf inkludiert.