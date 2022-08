Impfangebot in Tirol wird wieder erweitert: Aktionen in Gemeinden angekündigt

„Jetzt, wo für viele Menschen eine Auffrischungsimpfung empfohlen wird, ist der ideale Zeitpunkt, um anschließend auch sicher in den Herbst zu starten“, wird die Tiroler Gesundheitsdirektorin Theresa Geley in einer Aussendung vom Samstag zitiert. Die Covid-Impfung komme sozusagen vor die Haustüre. Geley appelliert an die Bevölkerung, von dem Angebot Gebrauch zu machen – „auch, um die Grundimmunisierung (drei Impfungen) nachzuholen oder abzuschließen“. In Tirol gebe es nämlich immer noch rund 10.000 Menschen, die bisher nur zwei Impfungen erhalten hätten.

In einigen Gemeinden sollen im Spätsommer bzw. Anfang Herbst eigene Impfmöglichkeiten angeboten werden, zudem werde weiterhin bei vielen niedergelassenen Ärzt:innen geimpft. In Tirol gibt es mit Telfs, Landeck, Hall und Kitzbühel aktuell zehn Impfzentren – sowie die Stationen des Impfbusses.

🏥 IMPFZENTREN in Innsbruck, Imst, Hall in Tirol, Telfs, Kitzbühel, St. Johann, Kufstein, Landeck, Lienz und Reutte ( Hier finden Sie die Öffnungszeiten )

Speziell für die ältere Bevölkerung gibt es im Impfzentrum in Innsbruck weiterhin jeden Mittwoch die Möglichkeit, sich in Ruhe beraten zu lassen. An diesem Tag ist mehr Personal vor Ort, das sich dann auch entsprechend Zeit nehmen kann, um Fragen zu beantworten oder beim Ausfüllen des Aufklärungsbogens behilflich zu sein. Wie das Land betont, können selbstverständlich auch jüngere Menschen freiwillig und regulär am Mittwoch ins Impfzentrum in der Landeshauptstadt kommen.