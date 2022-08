Brunner rechnet mit Strompreisbremse „mit Sparanreizen“ ab Herbst

Wien – Die türkis-grüne Regierung ist derzeit dabei eine Strompreisbremse auszuarbeiten. Diese funktioniert so, dass ein bestimmtes Kontingent für jeden Haushalt zu einem bestimmten Preis zur Verfügung gestellt wird. Für den Verbrauch darüber hinaus wird der Marktpreis bezahlt. Dieses Modell habe den Vorteil, dass es Anreize zum Sparen beinhalte, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Gespräch mit der APA.

Er rechnet damit, dass das Gesetz im September im Parlament beschlossen werden kann, damit es im Herbst in Kraft tritt. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte wie Brot und Butter lehnt Brunner ab, denn alle Experten würden davon abraten. In Deutschland werde das auch von den Sozialdemokraten abgelehnt. "Die Experten sagen uns, dass unseren Maßnahmen wirkungsvoller sind." Dazu zählen die Sonder-Familienbeihilfe in Höhe von 180 Euro, der erhöhte Familienbonus (2000 Euro) und der erhöhte Kindermehrbetrag (550 Euro), das Schulstartgeld von 100 Euro pro Kind im September sowie der Klima- und Anti-Teuerungsbonus im Herbst, der pro Erwachsenem 500 Euro bringen wird und pro Kind 250 Euro.