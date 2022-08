Toyota kann Marktanteil gegen den Trend steigern

Gefragte Modelle lieferbar: Sowohl international als auch am österreichischen Markt ist Toyota im Plus.

So liegt Toyota erneut auf Platz zehn in der heimischen Pkw-Zulassungsstatistik. Rechnet man die leichten Nutzfahrzeuge ein, stehen die Japaner sogar auf Platz acht und fanden somit nunmehr zu alter Stärke zurück.

Die TT hat sich bei Toyota-Austria-Geschäftsführer Holger Nelsbach nach den Gründen erkundigt: „Wir waren in Österreich die letzten Monate gut lieferfähig und sind weiterhin sehr zuversichtlich. Das hat verschiedenste Gründe. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die gute und kontinuierliche Arbeit unserer Händler. Zusätzlich hilft uns auch unsere Bestseller-Strategie sehr. Von stark nachgefragten Modellen wie Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR und RAV4 bieten wir je eine Ausstattungsvariante mit den meist gewünschten Ausstattungen an. Diese sind auch sehr kurzfristig verfügbar. Dazu hat bei Toyota unter anderem bei der Fukushima-Katastrophe 2011 ein umfangreicher Umdenkprozess stattgefunden. So pflegt man mit den Zulieferern ein sehr partnerschaftliches Verhältnis mit langjährigen Verträgen. Auch wurden die Vorräte wesentlicher Bauteile aufgestockt“, so Nelsbach. (fell)