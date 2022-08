Überfülltes Schlepperfahrzeug überschlug sich: Drei Tote im Burgenland

In dem Kleintransporter sollen sich neben dem Schlepper 25 weitere Personen befunden haben, darunter auch Kinder.

Kittsee – Beim Versuch, einer Polizeikontrolle auf der Nordostautobahn (A6) beim Grenzübergang Kittsee im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See zu entkommen, hat sich am Samstagvormittag ein Schlepper mit seinem überfüllten Fahrzeug überschlagen.