Mazda CX-5: Der Grenzgänger reist erstklassig

Lefkas – Die Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit, und die Vorfreude darauf ist, vor allem heuer, sehr groß. Wer, so wie wir, die Reise mit dem Auto bestreitet, ist froh, wenn man einen vierrädrigen Partner an der Seite hat, auf den man sich in jeder Lebenslage verlassen kann. Wir durften kürzlich unsere Reise nach Griechenland antreten und bei der Gelegenheit die Langstreckenqualitäten des überarbeiteten Mazda CX-5 überprüfen.

Wer den Urlaub mit Kind und Kegel genießen möchte, für den steht anfangs natürlich der Stauraum an erster Stelle. Und davon hat der CX-5 einiges zu bieten. Bei aufgeklappter Rückbank lässt er immerhin 510 Liter (maximal 1626 Liter) hinter seiner schicken Heckklappe verschwinden. Schnell war also klar, dass auch die fünfte Sporttasche noch im Kofferraum untergebracht werden kann. Als äußerst praktisch entpuppte sich dabei ein zusätzliches Bodenfach, in dem sich bequem kleinere Gegenstände verstauen lassen. Außerdem fanden wir – der Ausstattungslinie „Newground“ seis gedankt – den doppelseitigen Ladeboden äußerst praktisch. Hier kann man jetzt seine Badesachen und andere Dinge auf die wasserabweisende und abwischbare Kunststoffplatte ablegen und verschmutzt so den Teppich nicht. Da wir aber, neben unserem Gepäck, diverse Sportgeräte verstauen mussten, und unser Testwagen über eine Anhängerkupplung verfügte, konnten wir unseren Gepäckraum mittels Anhänger erweitern. Eine Herausforderung, die man im Alltag zumindest nicht ständig bewältigen muss.