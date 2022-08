Autofahrer übersah Mopedlenkerin in Jenbach: per Heli in die Klinik

Jenbach – Eine Mopedfahrerin (24) ist am Samstagnachmittag in Jenbach von einem Auto erfasst und verletzt worden. Sie musste vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Laut Polizei dürfte die 24-Jährige an der Kreuzung Schalserstraße/Auckenthalerstraße von einem Pkw-Lenker (25) übersehen worden sein. Bei der Kollision wurde die junge Frau über die Motorhaube geschleudert und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)